Flip advierte que orden de borrar nota de CasaMacondo “es censura”

Ignacio Gómez, periodista y miembro del comité de la Flip, calificó como censura la orden de borrar la investigación de CasaMacondo y advirtió que el fallo judicial crea un grave precedente contra la libertad de prensa en Colombia.

