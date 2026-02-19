En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a reconocido cantante de música urbana en Cartagena: esto se sabe

Asesinan a reconocido cantante de música urbana en Cartagena: esto se sabe

El cantante salía de un centro comercial cuando fue interceptado por sicarios en moto que le dispararon en diferentes ocsiones, causándole la muerte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad