Asesinan a reconocido cantante de música urbana en Cartagena: esto se sabe

Un nuevo hecho de violencia enluta al género de música urbana luego de que un joven intérprete fuera asesinado en un atentado sicarial ocurrido en la noche del lunes 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, al sur de Cartagena.

El crimen se registró en vía pública y ha generado conmoción entre residentes del sector y seguidores del género urbano, que ven con preocupación cómo la violencia vuelve a impactar a talentos emergentes.

La víctima fue identificada como Andrés Manjarrés Álvarez, de 22 años, quien era conocido en el mundo artístico como ‘Felo Millones’. El joven se abría paso en el género del trap y, según personas cercanas, se encontraba trabajando en nuevos proyectos musicales con los que buscaba consolidar su carrera.

Asesinan a Felo Millones en Cartagena. Foto: Redes sociales

De acuerdo con versiones entregadas por testigos, el ataque ocurrió hacia las 7:40 de la noche, cuando el artista caminaba por la zona tras salir de un establecimiento comercial. En ese momento, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Uno de los sujetos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra el joven, causándole la muerte en el lugar.



El cuerpo quedó tendido sobre la calle, mientras habitantes del sector alertaban a las autoridades. En redes sociales comenzaron a circular imagenes que muestran la escena minutos después del atentado, lo que generó aún más impacto entre la comunidad y sus seguidores.

Foto: Redes sociales

Al sitio acudieron uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con investigadores de la SIJÍN, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades confirmaron que el joven registraba una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), relacionada con un caso de porte ilegal de arma de fuego en 2022. Sin embargo, los móviles del crimen aún son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigos, colegas y seguidores lamentaron la muerte del joven cartagenero, destacando su disciplina y compromiso con la música. Según allegados, recientemente había participado en la grabación de una nueva canción y en la producción de un video musical, lo que representaba un avance importante en su carrera.

Personas cercanas señalaron que el artista estaba enfocado en su crecimiento profesional y veía en la música una oportunidad para cambiar su realidad.