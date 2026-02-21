Pese a amenazas de las disidencias, UNP no reforzó esquema del alcalde de Briceño, Antioquia

Hay preocupación en el municipio de Briceño por cuenta de respuestas que en las últimas horas ha brindado el Gobierno nacional frente a la protección de Noe Espinosa, el alcalde de la localidad recientemente declarado como objetivo militar por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Y es que tras haberse conocido y verificado la comunicación del grupo armado, lo que ahora genera inconformidad es el pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fortalecer las medidas del mandatario, al menos con un vehículo blindado.

Tras haber hecho el requerimiento, Espinosa recibió respuesta a través de una resolución de la entidad donde se le ratificó solo un chaleco blindado, un vehículo convencional y un escolta, es decir, que se mantuvieron las mismas medidas con las que ya venía contando.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que tras un reciente consejo de seguridad para evaluar la situación se solicitó reforzar la presencia de la fuerza pública en este municipio del Norte del departamento.



"Debemos blindar al alcalde, tenemos que dar de todas las garantías de seguridad para que a él no le vaya a pasar nada y para que él pueda seguir ejerciendo su función desde el municipio", sostuvo.

Por lo pronto, el mandatario local mostró su inconformidad con la decisión, la cual apelará, al tiempo que manifestó que seguirá ejerciendo sus funciones desde la ciudad de Medellín hasta tanto no haya mayores garantías de seguridad.