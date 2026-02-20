Disidencias de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, Antioquia

Preocupación en Antioquia: Frente 36 de las Disidencias declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, Noé Espinosa.

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno combatir a alias Calarcá, quien a través de alias ‘Primo Gay’ comanda este grupo que genera temor en el norte del departamento.



Panfletos

Un panfleto emitido por el Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, contra el alcalde Noé Espinosa generó temor en el municipio de Briceño, que solo ha sido epicentro de la violencia recientemente sino que ahora enfrenta estas amenazas contra su mandatario.

El documento, al parecer real, acusa a Espinosa de ser aliado del Clan del Golfo, mientras en esa localidad la Fuerza Pública ha propinado golpes contra esa estructura ilegal.

Según los ilegales, durante su administración la institucionalidad habría sido utilizada en favor del Clan del Golfo, permitiendo el libre tránsito de sicarios, facilitando la infiltración de las juntas de acción comunal, promoviendo la persecución contra quienes se oponen y otorgando “contratos de obras públicas a personas o empresas con presuntos vínculos con el paramilitarismo”.



Ante la situación, el gobernador Andrés Julián Rendón mostró preocupación por la situación del alcalde y criticó que el gobierno nacional continúe negociando la paz con las disidencias, en vez de combatirlas.

“Uno de los municipios más afectados en esta materia en el norte de Antioquia es precisamente el municipio de Briceño, el frente 36 de las FARC que delinque bajo el mando de alias 'Calarcá' declaró objetivo militar al alcalde de Briceño. Muy difícil entender cómo persisten negociaciones, conversaciones con estos criminales”, afirmó Rendón.

De otro lado, en el panfleto también se hizo alusión al homicidio de Jennifer Tatiana Echavarría Cano, sobre el cual responsabilizan al Clan del Golfo, tras el ataque a tiros que sufrió la víctima en la vereda El Respaldo y la quema de su motocicleta.

Ante estos hechos, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que el testimonio del hombre que acompañaba a la mujer asesinada se orientan las investigaciones, que en un primer momento se trataría de una disputa entre ilegales.

“Se desplazó o huyó por una zona boscosa y ya después en horas de la noche llegó al municipio de Briceño informando que lo habían pues le habían asesinado ahí a la a la persona que iba con él, en este caso la señora. Entonces, se está determinando si tendría que ver con tema de retaliación entre grupos armados ilegales o o pugnas internas que hay entre estos grupos”, dijo el alto oficial.

Sobre las amenazas, el alcalde Espinosa emitió un comunicado en el que contradijo las acusaciones difundidas en el mencionado panfleto, indicando que estas acusaciones son falsas, carecen de pruebas y constituyen un ataque contra la institucionalidad democrática.

Comunicado del alcalde:

También rechazó cualquier intento de utilizar los hechos violentos ocurridos en el municipio para generar desinformación o desacreditar su administración, y recalcó que la seguridad de la población es responsabilidad de la Fuerza Pública, mientras la administración municipal ha actuado en coordinación institucional para “defender la legalidad y los derechos ciudadanos”.

Finalmente informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación completa para esclarecer tanto el origen y la autoría del panfleto, como su propia actuación como servidor público, con el fin de demostrar que no existe ningún vínculo suyo con estructuras al margen de la ley.