En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, Antioquia

Disidencias de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno combatir a alias ‘Calarcá’, quien a través de alias ‘Primo Gay’ comanda este grupo que genera temor en el norte del departamento. 

Publicidad

Publicidad

Publicidad