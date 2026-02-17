Cayó cómplice de robo y crimen de tendero en Bucaramanga: el asesino ya está identificado

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura del presunto cómplice en el homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, de 40 años, ocurrido el pasado 12 de febrero en el barrio Monterredondo.

De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la institución en la capital santandereana, el hombre detenido sería quien conducía la motocicleta en la que huyeron tras cometer el crimen.

“Se han realizado más de 100 cámaras en toda la zona. Ya con la Fiscalía le entregamos un sujeto del cual ya rindió indagatoria, que estuvo involucrado en estos hechos. Este sujeto fue el que condujo la motocicleta. Entonces ya lo tenemos identificado”, señaló el oficial.

El alto mando agregó que las labores investigativas permitieron identificar plenamente al hombre que disparó contra el comerciante.



“Podemos decir que el día de hoy tenemos claramente identificado la persona que disparó en contra de este ciudadano que se encontraba laborando en su establecimiento de comercio y fue asesinado vilmente”, afirmó.

Según las autoridades, el presunto asesino no solo estaría vinculado a este homicidio, sino también a otros hechos delictivos en distintas ciudades del país. Incluso, tendría una orden de captura vigente por otro caso violento.

El crimen ocurrió hacia las 2:40 de la tarde en el supermercado Surtimarket del barrio Monterredondo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Suárez atendía con normalidad su negocio cuando un hombre, que vestía chaqueta de una empresa de telefonía, llevaba casco negro y portaba un arma de fuego, lo encañonó con la intención de robarlo.

Sin mediar palabra, el agresor accionó el arma y le disparó, dejándolo gravemente herido en el piso del establecimiento. El comerciante falleció minutos después.

La Policía indicó que continúan las diligencias judiciales para lograr la captura del autor material del homicidio y avanzar en el esclarecimiento total del caso que ha generado indignación en la comunidad.