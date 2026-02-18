Incautan en vías del suroeste de Antioquia más de cinco toneladas de marihuana en un camión robado

Las autoridades en Antioquia propinaron un duro golpe al microtráfico tras la incautación de un abundante cargamento de marihuana que posiblemente sería comercializado en la ciudad de Medellín.

Se trata de 5.2 toneladas de esta sustancia psicoactiva que fue identificada por agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en vías del Suroeste del departamento, en jurisdicción del municipio de La Pintada.

Según reveló el general William Rincón, director general de la Policía Nacional, los paquetes de marihuana eran transportados en un furgón con placas falsas que había sido reportado como robado desde el año 2016 en el municipio de Miranda, Cauca. Las indagaciones permitieron determinar que el vehículo había iniciado su ruta desde este mismo departamento.

“Este resultado operacional evita que miles de dosis lleguen a las calles, debilitando las economías ilícitas que financian el crimen organizado”, destacó en su cuenta de X el uniformado.



#Video En vías del Suroeste de #Antioquia la@PoliciaColombia incautó más de cinco toneladas de marihuana que tenían como destino la ciudad de #Medellín. El vehículo que transportaba el cargamento había sido robado hace diez años en el departamento de Cauca. #MañanasBlu pic.twitter.com/IU085HBxv1 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 18, 2026

Mientras que las autoridades investigan sobre la procedencia y pertenencia del material incautado, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de las entidades judiciales.