En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan en vías del suroeste de Antioquia más de cinco toneladas de marihuana en un camión robado

Incautan en vías del suroeste de Antioquia más de cinco toneladas de marihuana en un camión robado

El vehículo que transportaba el cargamento hacia Medelín había sido reportado en este condición hace una década en el departamento de Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad