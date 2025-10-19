Policía incautó más de 200 kilos de marihuana tipo creepy en la vía Medellín - La Pintada

En diferentes operativos realizados por la Policía Nacional se dieron dos golpes millonarios contra las rentas ilícitas en Antioquia. El primero tuvo lugar en la vía Medellín–La Pintada, donde las autoridades interceptaron un camión que era utilizado para el transporte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en el sector El Crucero, donde los uniformados hallaron un cargamento de 219 kilogramos de marihuana ocultos bajo la modalidad de doble piso en el vehículo.

“Encontramos al interior del camión 219 kilos de marihuana. Es de resaltar que, en lo que va del año, llevamos la incautación de 13.258 kilogramos de esta sustancia”, informó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

El segundo operativo se llevó a cabo en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, donde las autoridades descubrieron una bodega utilizada para el almacenamiento de mercancía de contrabando. En el lugar fueron incautadas 39.580 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de 220 millones de pesos.



De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras realizar la verificación de la mercancía se determinó que los cigarrillos no contaban con los documentos que acreditaran su ingreso legal al país. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Estos resultados hacen parte de las estrategias de control y vigilancia que adelanta la Policía Nacional para frenar las rentas criminales que financian a diferentes estructuras ilegales en el departamento. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el transporte o almacenamiento de drogas y productos de contrabando.

