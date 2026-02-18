En vivo
Congreso de Perú escogerá este miércoles el nuevo presidente interino tras cese de Jerí

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

