Blu Radio  / Mundo  / Un bebé de dos meses, detenido en un centro para migrantes en Texas

Un bebé de dos meses, detenido en un centro para migrantes en Texas

La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.

