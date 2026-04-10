Conductor se fugó tras atropellar a una adulta mayor y su mascota en el centro de Medellín

Un grave caso de atropellamiento contra una adulta mayor y su mascota en un barrio de Medellín terminó en tragedia y mantiene consternada a la comunidad. El conductor del vehículo que impactó a la mujer se dio a la fuga tras el hecho.

Se trata de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Villa Hermosa, en la zona céntrica de la ciudad, que involucró a una adulta mayor que se encontraba paseando a su mascota. El hecho quedó registrado por algunas de las cámaras de vigilancia instaladas en el sector residencial donde ocurrió el atropellamiento.

El hecho ocurrió hacia las 5:17 de la mañana. En las imágenes se observa cómo la mujer está inclinada, aparentemente recogiendo los desechos de su mascota, lo que le impide percatarse de la presencia del vehículo, que aparece de repente y circulaba sin las luces encendidas. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, el caso fue reportado a través de la línea de atención 123. De inmediato, agentes de tránsito y uniformados de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el sitio, donde encontraron a la mascota sin vida y a la mujer gravemente herida. La adulta mayor fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció a causa del fuerte impacto.



Tras lo ocurrido, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda del vehículo involucrado mediante el monitoreo de cámaras de seguridad y operativos en terreno. De esta manera lograron ubicar el automotor y a su conductor en el sector de La Candelaria, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Entre las pruebas recolectadas por las autoridades se encuentran elementos materiales probatorios y evidencias físicas, como videos de cámaras de seguridad privadas del sector y residuos biológicos hallados durante la inspección del vehículo, los cuales fueron entregados a las autoridades judiciales para avanzar en la investigación.