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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Conductor se fugó tras atropellar a una adulta mayor y su mascota en el centro de Medellín

Conductor se fugó tras atropellar a una adulta mayor y su mascota en el centro de Medellín

La adulta mayor fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció a causa del fuerte impacto.

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