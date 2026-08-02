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Hallan un cuerpo envuelto en plástico en Pereira: esto dicen las autoridades

La Policía Metropolitana de Pereira confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía Condina. Medicina Legal establecerá la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

Hallan un cuerpo envuelto en plástico en Pereira.
Hallan un cuerpo envuelto en plástico en Pereira. Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado durante la mañana de este domingo 2 de agosto sobre la vía Condina, corredor que comunica a Pereira con Armenia.

La Policía Metropolitana de Pereira informó que, tras conocer el caso, activó de inmediato los protocolos judiciales y desplazó personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que realizó la inspección técnica del lugar y dio inicio a las labores investigativas.

De acuerdo con la información oficial, el cadáver fue encontrado envuelto en material plástico blanco y negro y estaba amarrado de pies, manos, cintura y cuello con un lazo.

¿Qué informaron las autoridades sobre el cuerpo hallado en Pereira?

En un comunicado de prensa, la Policía precisó que el cuerpo no presenta signos de desmembramiento, contrario a versiones que comenzaron a circular tras conocerse el caso.

La institución explicó que será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de establecer plenamente la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte mediante los procedimientos técnico-científicos correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

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¿Qué avances tiene la investigación del caso?

Según la Policía, las primeras actividades investigativas permiten inferir que la posible víctima sería Yors Sebastián Zapata, quien registraría varias anotaciones judiciales como indiciado por diferentes delitos.

Las autoridades también indicaron que esta persona no tenía reporte de desaparición.

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Como parte de las hipótesis que son objeto de investigación, los organismos de inteligencia señalaron que el crimen podría estar relacionado con vendettas derivadas de disputas por el control del microtráfico, las cuales, según las primeras indagaciones, estarían siendo direccionadas por la estructura criminal conocida como Cordillera, en medio de un proceso que las autoridades han denominado de desfinanciamiento de esa organización.

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