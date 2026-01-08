“Petro se vuelve mansurrón con Trump”: Uribe tras llamada; cuestionó discurso en Plaza de Bolívar

Álvaro Uribe intensificó su crítica contra el presidente Gustavo Petro luego de que este, en el discurso de la Plaza de Bolívar, donde confirmó la llamada telefónica que sostuvo con Donald Trump, atacara al expresidente y a su familia.

Petro señaló que se podría dar una visita a la Casa Blanca para continuar la conversación sobre Venezuela, lucha antidrogas y bajar las tensiones por las acusaciones entre parte y parte.

Ante esto, Uribe publicó este jueves un mensaje en el que aseguró que “Petro se vuelve mansurrón con el presidente Trump”, cuestionando el cambio de posición pese a haber convocado una movilización contra el mandatario estadounidense.

Allí mismo, Uribe cuestionó que Petro recurriera a los insultos contra él y su familia para desviar el debate.



“Regresa al Petro original para insultarme; No habla de su familia sino de la mía; aumenta la deuda para quebrar el fisco; pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud, el creciente narco terrorismo, poniéndonos a hablar del divertido discurso de ayer”, escribió Uribe.

Y es que en la noche de este miércoles Petro dedicó parte de su discurso a reforzar su posición contra Uribe.

“Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”, afirmó Petro arremetiendo contra la justicia por no capturar a Santiago Uribe, hermano menor de Álvaro Uribe, por la condena en segunda instancia de 28 años de prisión en su contra por las relaciones con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.