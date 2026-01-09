En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Gobierno de Delcy Rodríguez parece, de momento "ser un aliado": Trump

Gobierno de Delcy Rodríguez parece, de momento "ser un aliado": Trump

La Administración Trump ha optado por descartar a los principales líderes de la oposición venezolana para encabezar la transición en el país.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad