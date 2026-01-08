Petro tenía miedo de una acción militar de EEUU antes de hablar con Trump, según New York Times

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, temía esta semana una acción militar de Estados Unidos contra su país tras las duras amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, hasta que la llamada telefónica que mantuvieron ayer ambos mandatarios desescaló la crisis, según The New York Times.

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: AFP.

Trump había acusado el pasado domingo a Petro de ser un "enfermo" que fabrica cocaína para enviarla a Estados Unidos y había afirmado que una acción militar contra Colombia le sonaba "bien", en un contexto marcado por la operación militar de ese fin de semana para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del mandatario colombiano, que mantiene una relación tensa con Trump: Petro llamó a la población a movilizarse para defender la soberanía nacional, publicó una serie de mensajes de indignación en redes sociales y señaló al diario que se sentía "en peligro".

"Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump", afirmó Petro a The New York Times, agregando que temía que Estados Unidos intentara justificar una acción contra él vinculándolo con Maduro o acusándolo de narcotráfico.



Horas después de esa entrevista, mientras Petro regresaba de Cartagena a Bogotá, recibió la noticia de que Trump quería hablar con él.

Peesidente Gustavo Petro en llamada con el presidente Donald Trump Foto: EFE

La llamada se produjo una vez que el mandatario colombiano llegó al palacio presidencial, justo cuando miles de simpatizantes lo esperaban en una concentración convocada por el propio Petro.

Tras la conversación telefónica, Trump dio un giro completo a su tono y escribió en su red social que había sido un "gran honor" hablar con Petro, y afirmó que ambos discutieron diferencias relacionadas con drogas y otros asuntos.

Trump agregó que ya se está organizando una visita de Petro a la Casa Blanca.

La llamada rebajó notablemente la tensión, según The New York Times, que cita a un asesor según el cual Petro salió "visiblemente mejor" gracias a la llamada, tras la cual señaló que "parece que vamos a Washington".

Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago Foto: AFP

La conversación, la primera entre los dos mandatarios desde que Trump inició su segundo mandato, fue festejada por el Gobierno colombiano, e incluso por sectores de la oposición, pero todavía queda mucho trabajo por hacer antes de definir la fecha de la reunión, los temas a tratar e incluso las condiciones del viaje de Petro, cuyo visado fue cancelado por EE.UU. en septiembre pasado.

La crisis actual comenzó el 26 de enero de 2025, seis días después de la posesión de Trump, luego de que Petro denegara el ingreso al país de dos aviones con colombianos deportados de EE.UU. alegando que no recibían trato "digno".

Trump ordenó entonces imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y, aunque la crisis fue contenida ese día, la relación entre los dos gobiernos no se normalizó.