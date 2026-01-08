En vivo
Nación  / Petro tenía miedo de una acción militar de EEUU antes de hablar con Trump, según New York Times

Petro tenía miedo de una acción militar de EEUU antes de hablar con Trump, según New York Times

El mandatario dijo en una entrevista que temía una acción militar de Estados Unidos, que podría justificarse al vincularlo con Maduro o el narcotráfico.

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

