Mundo  / En medio de tensiones con Trump, Colombia insiste en cooperar con EE. UU. en frontera con Venezuela

En medio de tensiones con Trump, Colombia insiste en cooperar con EE. UU. en frontera con Venezuela

El anuncio se produce en medio de las tensiones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, y tras la reciente captura de Nicolás Maduro.

