En medio de tensiones con Trump, Colombia insiste en cooperar con EE. UU. en frontera con Venezuela

En un pronunciamiento conjunto, los ministerios de Justicia y del Interior manifestaron al Gobierno de Estados Unidos su disposición a cooperar en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, con el objetivo de desmantelar campamentos, laboratorios y estructuras criminales en todo el país, con especial énfasis en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hace saber al Gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia y la tecnología de ellos, para destruir laboratorios, estructuras criminales y sus campamentos”, dijo el ministro Armando Benedetti.

Frontera Colombia - Venezuela tras captura de Maduro Foto: Blu Radio

“La lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta, con la tecnología y con todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el Gobierno norteamericano. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra este flagelo que tanto daño les hace a los dos países”, agregó el ministro de Justicia.

El anuncio se produce en medio de las tensiones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, y tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Cabe mencionar que el jefe de Estados Unidos lanzó una dura advertencia a Colombia, señalando que no descarta operaciones similares a las que se desarrollaron en Caracas el 3 de enero, y calificando a Petro como un enfermo.



Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que esta nueva crisis es una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en materia de lucha antidrogas y para mostrar los resultados en incautación. “Este Gobierno ha incautado más de 2.800 toneladas de cocaína y el 50 % se hizo gracias a la inteligencia de Colombia”.