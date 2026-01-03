En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela tras captura de Maduro

Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela tras captura de Maduro

El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad