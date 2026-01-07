Instalan PMU para vigilar manifestaciones convocadas por Petro en Santander

Santander contará con un monitoreo en tiempo real de la concentración ciudadana convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en rechazo a los “ataques” de Donald Trump, contra el mandatario colombiano, este miércoles, 7 de enero, a las 4:00 de la tarde.

En Bucaramanga la movilización se llevará a cabo en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, frente al Palacio de Justicia.

Por su parte, en Barrancabermeja el Puesto de Mando Unificado tendrá personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad y agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Eduardo Ramírez, secretario de seguridad, dio a conocer detalles: “se invita a cada uno de los asistentes en esta movilización a hacerlo de manera respetuosa en el marco de la ley, por supuesto desde la institucionalidad brindaremos absolutamente todas las garantías, con presencia de las distintas especialidades de nuestra Policía Nacional, presencia también de los funcionarios de la Personería del Distrito”.



El propósito de esta medida es contar con la capacidad de respuesta ante posibles eventualidades que puedan presentarse durante la manifestación. Las autoridades indicaron que el número de efectivos podrá ajustarse de acuerdo con la afluencia de asistentes y el desarrollo de la concentración.

Para el acompañamiento del evento, se ha dispuesto personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, cuyo enfoque estará orientado a la mediación y al respeto por el derecho a la protesta y la libre expresión.

Asimismo, participarán gestores de Convivencia adscritos a la Secretaría de Seguridad, encargados de promover el diálogo y prevenir situaciones que puedan alterar el orden público. La recomendación para quienes hacen tránsito por este eje vial es a que tomen vías alternas para evitar la congestión en las vías del municipio.

Publicidad

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que participe de manera pacífica y responsable, y para que informen oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la sana convivencia o la seguridad de los asistentes.

Las líneas de atención y los canales institucionales estarán habilitados durante toda la jornada.