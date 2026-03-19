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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez cambió al máximo jefe de la Fuerza Armada Venezolana y otros altos mandos

Delcy Rodríguez cambió al máximo jefe de la Fuerza Armada Venezolana y otros altos mandos

El ejecutivo también cambió a los comandantes generales de la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia.

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