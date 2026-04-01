Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, retirada de la lista Clinton de EE. UU.

Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando de su país en enero después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar.

El nombre de Rodríguez fue eliminado de la "Lista de Nacionales Especialmente Designados", según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

Esa lista es la que elabora y actualiza regularmente el Departamento del Tesoro a partir de las actividades de países o entidades consideradas hostiles.

Los "nacionales" pueden ser tanto individuos como empresas de otros países, a las que se prohíbe cualquier tipo de relación económica o financiera con empresas estadounidenses.



Delcy Rodríguez Foto: AFP

Rodríguez, de 56 años, era mano derecha de Maduro desde 2018. En septiembre de ese año entró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

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Al tomar las riendas del país, y bajo presión de Washington, emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por el presidente Donald Trump.

Además también ha promovido una amnistía política, exigida por la oposición, y ha ido cambiando a personalidades clave del gobierno y del aparato de seguridad del Estado.



Delcy Rodríguez espera que la decisión de EE.UU. lleve a fin de sanciones contra Venezuela

Rodríguez valoró la decisión de Estados Unidos de retirarla de la lista de sancionados y manifestó su deseo para que esto lleve al levantamiento de las medidas impuestas por Washington contra su país, flexibilizadas en los últimos meses de acercamientos entre ambas naciones, que reanudaron sus vínculos diplomáticos.