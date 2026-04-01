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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, retirada de la lista Clinton de EE. UU.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, retirada de la lista Clinton de EE. UU.

Rodríguez asumió la Presidencia de Venezuela después del operativo del Gobierno Trump que ocasionó la caída de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

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