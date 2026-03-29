“La pelea con la OFAC la van a perder”: experto sobre el rumbo del caso contra Nicolás Maduro

La reciente audiencia celebrada en el Distrito Sur de Nueva York en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ha dejado múltiples interrogantes sobre el rumbo judicial y el impacto que podría tener en el futuro político de Venezuela. El abogado y experto Rick Díaz, en Sala de Prensa Blu, analizó el desarrollo de esta instancia, señalando que “lo que todo el mundo esperaba […] es que el juez iba a negar la gestión […] para descartar la demanda”, decisión que finalmente se concretó.

Según Díaz, la defensa buscaba anular la acusación argumentando limitaciones para financiar su representación legal debido a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sin embargo, el juez determinó que “esa actividad […] no es suficiente para decir que hay una violación de sus derechos que amerita […] quitar el indictment”.



Estrategia legal y obstáculos financieros

Uno de los puntos centrales del proceso gira en torno a la financiación de la defensa. Díaz explicó que existen dos caminos inmediatos: disputar el alcance de las sanciones de la OFAC o intentar desestimar la acusación por la forma en que fueron detenidos. No obstante, fue enfático al afirmar que “la pelea con la OFAC […] la van a perder” y que no se permitirá el uso de fondos del gobierno venezolano para pagar abogados.

En este contexto, el experto señaló que los acusados podrían verse obligados a recurrir a defensa pública, una opción que calificó como viable dentro del sistema judicial estadounidense.



Debate sobre la legalidad de la captura

Otro eje clave del caso es la discusión sobre la legalidad del arresto. Díaz indicó que la defensa podría argumentar una violación al derecho internacional, al tratarse de una captura sin proceso formal de extradición. “Ese es el punto clave”, subrayó, aunque advirtió que no existe jurisprudencia clara sobre quién debe probar la legitimidad del mandato presidencial de Maduro, elemento determinante en este argumento.



Posibles desenlaces del proceso judicial

De acuerdo con el análisis del especialista, las probabilidades de un resultado favorable en juicio son bajas. “El grado de probabilidad de prevalecer un juicio es nulo”, afirmó. Entre los escenarios posibles, mencionó la opción de una negociación con la fiscalía, que incluiría una eventual declaración de culpabilidad y cooperación judicial.

Díaz anticipó que, en ese escenario, podrían producirse acuerdos relacionados con bienes incautados y beneficios para familiares, aunque aclaró que se trata de una proyección basada en las condiciones actuales del caso.



Próximas etapas: pruebas y calendario

El proceso aún no entra en fase de juicio. En los próximos meses se desarrollará el intercambio de pruebas entre las partes, etapa que podría extenderse por aproximadamente seis meses. Posteriormente, se fijaría una fecha de inicio, con un juicio que podría durar entre dos y tres meses.



Finalmente, Díaz advirtió que la dilación del proceso podría favorecer a la fiscalía, ya que permitiría sumar más testigos. “Esa lista de testigos […] se va extendiendo”, explicó, lo que podría fortalecer el caso en contra de los acusados.

El desarrollo de este proceso judicial en Estados Unidos continúa siendo seguido de cerca, no solo por sus implicaciones legales, sino también por su potencial impacto en el escenario político venezolano.

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