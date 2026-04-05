Investigan muerte de taxista hallado en la antigua vía al mar, en corregimiento de Medellín

Avanzan en la capital antioqueña las labores investigativas de la policía y entidades judiciales para lograr esclarecer el homicidio del que fue víctima en las últimas horas un taxista oriundo de Chocó y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la antigua vía al mar, en el corregimiento de San Cristóbal.

Según el reporte oficial, la víctima fue identificada como Luis Ithamar Murillo López, de 56 años de edad, quien registraba diferentes heridas por arma cortopunzante y fue hallado en su vehículo a la altura de la vereda Yolombó.

Según información suministrada a las autoridades por parte de uno de sus colegas, la última información que se tuvo sobre Murillo es que cuando se encontraba en inmediaciones de la Terminal de Transportes del Norte, se dirigió a recoger un servicio en la calle Barranquilla.

Allí se subieron tres hombres rumbo al corregimiento de San Cristóbal y el taxista no volvió a tener ningún contacto con ninguno de sus compañeros de trabajo. Por eso, una de las hipótesis que más toma fuerza sobre lo ocurrido tiene que ver con un posible caso de hurto aprovechando lo alejado y solitario de este sector del occidente de la ciudad.



Con este caso ya son 71 los homicidios en lo corrido de 2026 en la ciudad de Medellín, 17 casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, el corregimiento de San Cristóbal duplica sus casos en el mismo tiempo de análisis: durante los primeros cuatro meses de este año ya se han reportado seis muertes violentas.