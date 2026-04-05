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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan muerte de taxista hallado en la antigua vía al mar, en corregimiento de Medellín

Investigan muerte de taxista hallado en la antigua vía al mar, en corregimiento de Medellín

La víctima tenía lesiones con arma cortopunzante y había recogido previamente a tres personas en el norte de la ciudad que iban para esa zona.

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