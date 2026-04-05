Sinuano Día, resultado sorteo del domingo 5 de abril de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados permiten a los apostadores verificar en poco tiempo si su número fue ganador.



Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 5 de abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este domingo 5 de abril de 2026 fue el 5860 - 7 La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador: 5860

Dos últimas cifras: 60

Tres últimas cifras: 860

La quinta: 7

Horario del sorteo Sinuano Día

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una consulta rápida y confiable para los jugadores.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos niveles de riesgo y preferencias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y reglas claras para el cobro de premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en la región Caribe colombiana.