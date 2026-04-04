Sinuano Día, resultado del sábado 4 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la rápida difusión de sus resultados, lo que permite a los jugadores conocer en poco tiempo si resultaron ganadores.



Resultado del chance Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado, 4 de abril de 2026, es el 1511 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 1511

Dos últimas cifras: 11

Tres últimas cifras: 511

La quinta: 9

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la rápida difusión de sus resultados, lo que permite a los jugadores conocer en poco tiempo si resultaron ganadores.



Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptadas a distintos niveles de riesgo y preferencias. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Modalidades principales:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten participar tanto a quienes buscan premios más altos como a quienes prefieren apuestas más simples con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios en el Sinuano Día depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.

Documentación requerida:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Condiciones según el premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

En conclusión, el Sinuano Día continúa destacándose como una alternativa de juego accesible y dinámica, con sorteos diarios, múltiples formas de apostar y un proceso claro para reclamar premios, lo que explica su alta popularidad en la región Caribe.

