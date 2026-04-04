Taxistas en Barranquilla piden reforzar controles tras crimen contra mujer en barrio Simón Bolívar

La muerte de Evilena María Ortiz Mendoza, mujer que fue hallada en un taxi abandonado en Barranquilla, ha despertado todo tipo de rechazos. Uno de ellos proviene desde el gremio de taxistas, donde denuncian que criminales están utilizando estos vehículos para delinquir sin ser detectados por las autoridades.

De esa manera lo dice el presidente de Asotax, Orlinson Villa, declarando que en menos de un mes se han registrado más de tres hechos violentos en los que fueron utilizados estos vehículos para escapar.

“Lamentable que esto siga ocurriendo, debido a que los delincuentes se infiltran en el gremio para cometer diferentes delitos. No podemos seguir con el desorden que tenemos, prestando el servicio informalmente. Porque eso somos, informales. Los taxis no tienen su contrato laboral ni su seguridad social. Si eso sucediera, no sería tan fácil que los delincuentes se disfrazarán de taxistas para cometer sus crímenes”, dijo inicialmente a Blu Radio.

Para Villa es preocupante que la inseguridad no solo es para los usuarios, sino también para ellos debido a que tienes zonas prohibidas por miedo a ser extorsionados o atacados. Ante eso, alega que no hay respuestas de las autoridades.



“Ya nos da miedo ir a lugares lejanos porque nos extorsionan. Eso nunca se ha visto en Barranquilla. El llamado es para las autoridades, tanto locales como nacionales, para que nos ayuden con ese tema de la seguridad. No aguantamos más. El llamado es para el Estado entero, para los alcaldes, los gobernadores, los ministerios. Ya no aguantamos más, que estamos esperando. No podemos dar un paso porque ya no están cobrando”, agregó.

Desde la agremiación señalan que estos hechos solo propician que los conductores sean estigmatizados. Además, siguen defendiendo la idea de implementar un taxímetro que ajuste sus tarifas y además tenga rastreo de los automotores las 24 horas del día.



Exigen justicia

De la unión de Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, y su esposo Erick Jair De Alba Conde, de 43, quedan cuatro hijos con edades entre los 21 y 11 años. Se habían separado hace dos semanas y la última vez que ellos los vieron juntos fue el pasado miércoles 1 de abril a las 10:00 de la noche cuando él la fue a recoger a la casa de la madre de Evilena donde estaban viviendo, en el barrio Villa Merly de Soledad.

Así lo relató Arlen Ortiz Mendoza, hermana de la mujer que fue encontrada muerta en el interior del taxi de placas WGV 714 que precisamente manejaba el padre de sus sobrinos. Señala Arlen que la pareja decidió separarse, quizás por las constantes discusiones que tenían y los celos reiterativos.

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“Mi hermana era una mujer de hogar, era ama de casa. Atendía muy bien a sus hijos y a su marido. Tenía cuatro hijos, todos con Erick. La vimos el miércoles, él la vino a recoger y se la llevó. Estaba viviendo con mi mamá. La relación de ellos generalmente andaban como perros y gatos, era muy celoso. La maltrataba mucho psicológicamente”, dijo a Blu.

Arlen espera ahora que la Policía, como se lo manifestó, encuentre rápidamente a Erick Jair De Alba y responda por lo que le sucedió a su hermana, ya que él fue la última persona con la que lo vieron.