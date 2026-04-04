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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Taxistas en Barranquilla piden reforzar controles tras crimen contra mujer en barrio Simón Bolívar

Taxistas en Barranquilla piden reforzar controles tras crimen contra mujer en barrio Simón Bolívar

El presidente de Asotax, Orlinson Villa, declaró que en menos de un mes se han registrado más de tres hechos violentos en los que fueron utilizados estos vehículos para escapar.

Taxi Simón Bolívar.png
Taxi en el que fue encontrada sin vida la mujer en el barrio Simón Bolívar.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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