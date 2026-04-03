En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Encuentran mujer sin vida dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla

Encuentran mujer sin vida dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla

La Policía busca a su compañero sentimental, Erick Jair De Alba Conde, quien fue la última persona con la que se le vio el pasado jueves.

Publicidad

Publicidad

Publicidad