Encuentran mujer sin vida dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla

El hallazgo de una mujer sin vida al interior de un taxi este Viernes Santo en el barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla, prendió las alertas de la comunidad en ese sector, que desde muy temprano alertó a las autoridades.

Una vez realizadas las primeras labores de criminalística, la víctima fue identificada como Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años. Precisamente, por redes sociales sus familiares la buscaban afanosamente, ya que como ellos lo cuentan, no acostumbraba a ausentarse por largo tiempo de su casa sin avisarles dónde estaba.

Según relataron sus allegados, Evilena fue vista por última vez la noche del jueves 2 de abril. La mujer salió de su residencia, ubicada en el municipio de Soledad, en compañía de su pareja sentimental, identificado como Erick Jair De Alba Conde, de 43 años.

Ambos se desplazaban en un taxi de placas WGV 714, el mismo vehículo que este viernes fue localizado en la carrera 6 con calle 18, en el barrio Simón Bolívar, con el cuerpo de la mujer en su interior, en avanzado estado de descomposición y aparentes signos de violencia.



El coronel Edgar Andrés Narváez Solarte, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que se desplegaron unidades investigativas para esclarecer las circunstancias del deceso.: "Teniendo en cuenta los hechos acaecidos en el suroriente de Barranquilla, donde fue encontrado un vehículo taxi y en su interior el cuerpo sin vida de una mujer, la Policía Nacional en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación se encuentra adelantando los actos urgentes con el fin de recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física para lograr la captura de los responsables", señaló.

Igualmente se activó un dispositivo especial de búsqueda para dar con Narváez Solarte, principal sospechoso de la desaparición, según declararon allegados a la víctima en redes sociales.

Se conoció que el registro de cámaras de seguridad del sector ha sido clave para la investigación. En las imágenes, adelantaron investigadores de la Policía, se observa a un hombre, con características físicas similares a las de De Alba Conde, descender del taxi y caminar con prisa hacia el sector del bulevar de Simón Bolívar, punto que es muy utilizado para el abordaje de transporte interdepartamental.

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Información de inteligencia sugiere que el hombre habría tomado un bus con destino al departamento de La Guajira. Por este motivo las autoridades activaron las alertas en las vías principales y departamentos vecinos para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Evilena María Ortiz Mendoza.