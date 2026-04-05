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Blu Radio  / Judicial  / Condenan a más de 37 años de cárcel a hombre que habría asesinado a conductor de plataforma

Condenan a más de 37 años de cárcel a hombre que habría asesinado a conductor de plataforma

El señalado es responsable del homicidio agravado a un hombre a quien amarró, golpeó repetidamente y arrojó a una quebrada. Un crimen ocurrido el 14 de agosto de 2023.

Condenado a hombre que habría asesinado a conductor
Condenado a hombre que habría asesinado a conductor
Foto: captura de video Fiscalía
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

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