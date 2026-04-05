Condenan a más de 37 años de cárcel a hombre que habría asesinado a conductor de plataforma

Un juez de Medellín condenó a 37 años y 5 meses de prisión a Camilo Múnera Osorio por el brutal asesinato de un conductor de plataforma digital, quien fue golpeado y luego arrojado a una quebrada, en un crimen que conmocionó a la ciudad.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2023, cuando la víctima fue atacada de manera planificada. Según la investigación, Múnera Osorio, junto con otros dos hombres, solicitó un servicio de transporte a través de una aplicación, con destino desde el barrio Laureles hacia el corregimiento San Cristóbal.

Durante el trayecto, los agresores obligaron al conductor a trasladarse al asiento trasero del vehículo, lo amarraron de pies y manos y lo golpearon repetidamente.

Al llegar a una zona apartada del sector Las Hamacas, la agresión continuó hasta causar la muerte del conductor. Posteriormente, los responsables arrojaron su cuerpo a una quebrada y se llevaron el vehículo y las pertenencias de la víctima, según los registros de la Fiscalía y la Policía Nacional.



Cabe destacar que Camilo Múnera Osorio ya había aceptado su responsabilidad en un hurto calificado y agravado, por el cual había sido condenado previamente a 7 años y 5 meses de prisión mediante un preacuerdo. Con la nueva sentencia por homicidio agravado, enfrentará más de tres décadas tras las rejas.

La decisión judicial es de primera instancia, lo que significa que aún se pueden presentar recursos legales en su contra.