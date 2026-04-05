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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel los cinco implicados en el secuestro de conductor de plataforma en Bosa

A la cárcel los cinco implicados en el secuestro de conductor de plataforma en Bosa

Ninguno aceptó cargos tras obligar a la víctima a transferir $20 millones; sin embargo, deberán responder por secuestro extorsivo, hurto calificado, tortura y lesiones personales.

a la cárcel los 5 implicados en el secuestro de conductor
A la cárcel los 5 implicados en el secuestro de conductor en Bosa
Foto: Fiscalía
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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