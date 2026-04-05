A la cárcel los cinco implicados en el secuestro de conductor de plataforma en Bosa

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, por su presunta participación en el secuestro de un conductor de plataforma digital ocurrido el pasado 3 de abril en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

La víctima fue liberada el sábado, tras un operativo de rescate que permitió frustrar las intenciones de los delincuentes de obtener una suma millonaria por su liberación.

Según la investigación, los cuatro adultos, identificados como Juan David Morillo Beltrán, José David Cervantes, Kevin Eduardo Cuadrado Díaz y José Rafael Herrera Cedeño, junto con un menor de 17 años, solicitaron un viaje a través de la aplicación de transporte. Durante el trayecto, intimidaron al conductor, lo obligaron a trasladarse al asiento trasero, le provocaron una herida en la pierna y lo llevaron hasta una vivienda en el barrio El Remanso, donde permaneció retenido varias horas.

En la vivienda, los agresores golpearon y amenazaron a la víctima para que realizara transferencias desde sus plataformas digitales bancarias. Además, grabaron videos mostrando un arma cortopunzante que posteriormente enviaron a la familia, exigiendo 20 millones de pesos a cambio de su liberación.



Esta evidencia fue clave para que las autoridades identificaran a los responsables y planearan el rescate.

Foto: Policía

El vehículo del conductor fue localizado mediante GPS, lo que permitió a la Policía Nacional llegar hasta la vivienda y encontrar a la víctima atada de pies y manos en un baño. Durante el operativo fueron capturados los cinco implicados y se incautaron un arma de fuego, tres celulares y el automóvil utilizado para cometer el secuestro.

Por estos hechos, los cuatro adultos enfrentan cargos por secuestro extorsivo y hurto calificado, mientras que el menor de edad también responde por tortura y lesiones personales.

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Ninguno aceptó los cargos y, por disposición judicial, los adultos fueron enviados a centro carcelario y el adolescente a internamiento preventivo en un centro especializado.

La Fiscalía y la Policía se coordinó de forma rápida, permitiendo la liberación de la víctima y la judicialización inmediata de los presuntos responsables, evitando que la extorsión de 20 millones de pesos se consumara.