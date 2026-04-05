Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 5 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su facilidad de participación, junto con la variedad de modalidades de apuesta, lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que revisan a diario los resultados.



Resultado del Paisita Día hoy, domingo 5 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este domingo 5 de abril de 2026 fue el 2237 - 8 La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador: 2237

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 237

La quinta: 8

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días con horarios establecidos, lo que permite a los jugadores estar atentos a los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados se publican pocos minutos después del sorteo en canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando una verificación rápida.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite apostar desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Las principales formas de apostar son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia de cada jugador.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Día

El cobro de premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su dinámica sencilla, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.