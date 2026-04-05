Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 5 de abril de 2026

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El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su facilidad de participación, junto con la variedad de modalidades de apuesta, lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que revisan a diario los resultados.
El número ganador del chance Paisita Día para este domingo 5 de abril de 2026 fue el 2237 - 8 La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días con horarios establecidos, lo que permite a los jugadores estar atentos a los resultados:
Generalmente, los resultados se publican pocos minutos después del sorteo en canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando una verificación rápida.
Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite apostar desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.
Las principales formas de apostar son:
Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la estrategia de cada jugador.
El cobro de premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a su dinámica sencilla, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.