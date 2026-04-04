Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas lo integran a su rutina diaria por su facilidad de participación y variedad de apuestas.



Número ganador de Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día hoy, sábado 4 de abril es el 7255 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 7255

Dos últimas cifras: 55

Tres últimas cifras: 255

La quinta: 6

Horarios del sorteo

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en horarios definidos, lo que permite a los jugadores estar atentos a los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados se publican pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales, facilitando una consulta rápida.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego permite apostar desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para una amplia audiencia. Para ganar, es necesario que el número elegido coincida con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Las principales formas de jugar incluyen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para cobrar premios depende del monto ganado, pero siempre exige la presentación de documentos básicos.

Documentación obligatoria:



Tiquete original sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia y puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

De esta manera, Paisita Día se mantiene como una alternativa de juego sencilla y dinámica, con múltiples opciones de apuesta y un proceso claro para la reclamación de premios, lo que explica su constante popularidad entre los colombianos.

