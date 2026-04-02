Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 2 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas lo incorporan a su rutina diaria.



Número ganador de Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día hoy, jueves 2 de abril es el 3768 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 3768

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 768

La quinta: 1

A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si su número fue ganador.



Cómo se juega el chance

Paisita Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de una amplia audiencia. Para ganar, es indispensable que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras según la modalidad seleccionada.

El juego cuenta con varias opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro de premios varía según el monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica requerida.

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria reciente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

De esta manera, Paisita Día continúa consolidándose como una alternativa de juego sencilla, con múltiples formas de apostar y un proceso claro para la reclamación de premios.