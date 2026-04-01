Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 1 de abril de 2026

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El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas lo incorporan a su rutina diaria. Su facilidad de acceso y la diversidad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción atractiva para distintos tipos de jugadores
El número ganador del chance Paisita Día hoy, miércoles 1 de abril es 1281 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos
Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si su número fue ganador.
Paisita Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de una amplia audiencia. Para ganar, es indispensable que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras según la modalidad seleccionada.
El juego cuenta con varias opciones de apuesta:
El proceso de cobro de premios varía según el monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica requerida.
Documentos obligatorios:
Según el valor del premio:
De esta manera, Paisita Día continúa consolidándose como una alternativa de juego sencilla, con múltiples formas de apostar y un proceso claro para la reclamación de premios.