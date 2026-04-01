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Blu Radio  / Nación  / Así es la comisión independiente en Caracol TV para investigar protocolos frente a casos de acoso

Así es la comisión independiente en Caracol TV para investigar protocolos frente a casos de acoso

Carolina Botero, exmagistrada y experta en derechos humanos, habló sobre el alcance y la autonomía de este proceso.

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