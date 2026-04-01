Así es la comisión independiente en Caracol TV para investigar protocolos frente a casos de acoso

Caracol Televisión anunció la creación de una comisión independiente que se encargará de investigar la cultura institucional del canal y evaluar la efectividad de sus protocolos para prevenir el acoso sexual y la violencia de género. La decisión, adoptada tras un compromiso de su presidente Gonzalo Córdoba, busca revisar las dinámicas internas y proponer medidas que fortalezcan los mecanismos de prevención y atención en estos casos.

Al frente de esta comisión estará la abogada constitucionalista Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH, quien en entrevista con Mañanas Blu 10:30 explicó cómo funcionará este equipo y cuáles serán sus alcances. Según detalló, la comisión operará de manera completamente independiente y por fuera de las instalaciones del canal, como una garantía clave para generar confianza en el proceso.

“Nosotros no vamos a tener sede en el canal, vamos a trabajar externamente para entender lo ocurrido y formular recomendaciones estructurales”, explicó Botero.

La comisión estará integrada por cuatro expertos. Además de Botero, participará la mexicana Alejandra Negrete Morayta, con amplia trayectoria internacional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; Mía Perdomo, especialista en equidad de género en entornos corporativos; y el exdefensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, reconocido por su trabajo en la defensa de derechos y en casos de violencia estructural.



El equipo contará además con una secretaría técnica a cargo de Aequales, que apoyará la recolección y análisis de la información. De acuerdo con Botero, el objetivo es realizar un diagnóstico sólido que permita plantear recomendaciones “sostenibles y no meramente coyunturales”.

La comisión tendrá un plazo de tres meses para desarrollar su trabajo. Durante este tiempo, se implementará una metodología que incluye revisión de documentos internos —como protocolos existentes y casos previos—, encuestas, entrevistas a personas afectadas y a empleados en distintos niveles de la organización, así como grupos focales.

Uno de los puntos más relevantes será la confidencialidad. Botero aseguró que la información recolectada será custodiada exclusivamente por la comisión y no será compartida con el canal ni con terceros. Además, se implementarán medidas de ciberseguridad y se evitará registrar datos sensibles que puedan identificar a quienes entreguen testimonios. Al finalizar el proceso, dicha información será eliminada.

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En cuanto al alcance, la investigación se centrará exclusivamente en casos de acoso sexual y violencias basadas en género. Aunque el enfoque principal está en la protección de las mujeres, también podrán acudir hombres que hayan sido víctimas de este tipo de conductas. Sin embargo, no se abordarán otros tipos de acoso laboral.

Finalmente, Botero explicó que el trabajo no se limitará al diagnóstico. La comisión entregará una hoja de ruta con tiempos definidos para implementar cambios en los protocolos y promover una transformación en la cultura organizacional. Como parte de las primeras acciones, ya se contempla una intervención pedagógica con el apoyo de la iniciativa “No es Hora de Callar”, liderada por la periodista Jineth Bedoya Lima.