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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Atento conductor: estas son las rutas alternas por cierre en corredor Ubaté–Zipaquirá tras accidente

Atento conductor: estas son las rutas alternas por cierre en corredor Ubaté–Zipaquirá tras accidente

Ante la emergencia, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayores congestiones.

Vías alternas por cierre en el corredor Ubaté – Zipaquirá.jpg
Vías alternas por cierre en el corredor Ubaté – Zipaquirá.
Fotos: Gobernación de Cundinamarca.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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