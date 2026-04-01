Atento conductor: estas son las rutas alternas por cierre en corredor Ubaté–Zipaquirá tras accidente

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles 1 de abril de 2026 mantiene afectada la movilidad en el corredor vial Zipaquirá - Ubaté, a la altura del peaje Casablanca, dejando un saldo trágico de cinco personas fallecidas y 19 heridas.

De acuerdo con el reporte entregado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la emergencia se originó cuando un vehículo que transportaba leche habría llegado sin frenos al peaje, impactando contra seis carros particulares y una motocicleta. En un primer balance se reportaron dos víctimas fatales, cifra que fue aumentando con el paso de las horas tras las labores de rescate.

Posteriormente, las autoridades confirmaron el hallazgo de una víctima más dentro del mismo vehículo donde ya se habían identificado otras tres personas fallecidas, lo que elevó el número total a cinco muertos: cuatro ocupantes de un automotor y un motociclista.

Los 19 heridos fueron trasladados a centros médicos en Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana, donde reciben atención especializada.



Accidente a la altura del peaje de Casablanca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

La magnitud del siniestro obligó al cierre temporal de este importante corredor vial mientras se adelantan las labores de levantamiento, investigación y retiro de los vehículos involucrados, que permanecieron sobre la vía durante varias horas.



Vías alternas por cierre en el corredor Ubaté – Zipaquirá

Ante la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayores congestiones:



Ruta 1: Desde Zipaquirá, desvío por La Esperanza hacia Nemocón y Tausa.

Desde Zipaquirá, desvío por La Esperanza hacia Nemocón y Tausa. Ruta 2: BTS – Chocontá – Cucunubá – Ubaté.

Además, se informó que la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia habilitará un paso controlado bajo la modalidad “pare y siga” a partir de la 1:30 p. m., con el objetivo de restablecer parcialmente la movilidad en la zona.

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Las autoridades esperan que, antes de finalizar el día, se logre la reapertura total de la vía. Entretanto, el llamado a los conductores es a transitar con precaución y atender las indicaciones de los organismos de tránsito mientras continúan las labores en el sector.

