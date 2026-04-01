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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / ¿Tractomula involucrada en fatal accidente en vía a Zipaquirá tenía revisión tecnicomecánica?

¿Tractomula involucrada en fatal accidente en vía a Zipaquirá tenía revisión tecnicomecánica?

Este siniestro ya deja cinco personas muertas, entre ellas un menor de edad. Las autoridades confirmaron novedades sobre el SOAT y prueba de alcoholemia del conductor.

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