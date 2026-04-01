¿Tractomula involucrada en fatal accidente en vía a Zipaquirá tenía revisión tecnicomecánica?

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles, 1 de abril, en la vía que conecta Ubaté con Zipaquirá dejó al menos cinco personas muertas y más de una veintena de heridos. El siniestro se registró sobre las 5:30 de la mañana en el kilómetro 40, a la altura del peaje de Casablanca, donde varios vehículos quedaron involucrados en una colisión múltiple que obligó al cierre total del corredor.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se produjo cuando un tractocamión que transportaba leche perdió el control tras, presuntamente, quedarse sin frenos y circular a alta velocidad. El vehículo impactó a varios vehículos particulares, incluida una motocicleta, que estaban haciendo fila para pasar el peaje. Testigos describieron la escena como una “madrugada de terror”, marcada por explosiones, incendios y gritos de las víctimas atrapadas entre los vehículos.

Tractomula tenía papeles en regla

En medio de las investigaciones, una de las principales dudas era si el vehículo pesado cumplía con los requisitos legales para circular, en especial la revisión tecnicomecánica. Las autoridades confirmaron a Blu Radio que el tractocamión sí tenía toda su documentación en regla. El conductor contaba con licencia vigente para este tipo de vehículos, el SOAT estaba activo y la revisión tecnicomecánica se encontraba al día, descartando inicialmente fallas relacionadas con incumplimientos administrativos.

Accidente en la vía ipaquirá - Ubaté Foto video suministrado

Asimismo, se informó que el conductor fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica y que las pruebas descartaron que estuviera bajo efectos del alcohol al momento del accidente. A pesar de ello, las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro, especialmente las posibles fallas mecánicas que habrían provocado la pérdida de frenos, así como la velocidad a la que se desplazaba el vehículo.



El impacto del accidente obligó a cerrar la vía durante al varias horas mientras avanzaban las labores de rescate y remoción de los automotores. En plena operación éxodo por la Semana Santa, las autoridades recomendaron a los viajeros tomar rutas alternas como Bogotá–Villapinzón–Tunja o Bogotá–Chocontá–Tocancipá.