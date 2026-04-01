Confirman nueva cifra de muertos tras accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

Cristian Chávez, alcalde de Cogua, Cundinamarca, confirmó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio un nuevo número de víctimas mortales tras el accidente registrado en el peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá–Ubaté, en la madrugada de este miércoles 1 de abril de 2026, hacia las 5:00 de la mañana.

“Víctimas fatales, pues es desafortunada esta información que tengo que dar, pero hace 10 minutos el reporte fue que eran 4 víctimas fatales. Todavía falta un proceso que enluta al pueblo colombiano y es que falta todavía mover el tractocamión y al parecer hay unos vehículos involucrados allí y serían más víctimas mortales”, dijo el alcalde de Cogua en Mañanas Blu.

Cabe recordar que minutos antes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que fueron identificados dos cuerpos de víctimas tras el accidente. Según las autoridades, uno de los cuerpos se encuentra incinerado al interior de un vehículo y el otro en la carretera, que correspondería presuntamento al conductor de una motocicleta.

De acuerdo con el balance preliminar, 18 personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la red hospitalaria. “Ya tenemos 18 personas trasladadas a centro asistencial donde están debidamente identificadas”, indicó Chávez, quien agregó que algunos pacientes han sido remitidos a hospitales de mayor complejidad, incluso en Bogotá.



El alcalde también alertó sobre las condiciones de la vía, señalando que este tramo es conocido por su peligrosidad. “Es una vía que ya está identificada, particularmente en este descenso, que presenta altos índices de accidentalidad”, afirmó. En ese sentido, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura: “Es necesaria una doble calzada en todo el trayecto”.

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