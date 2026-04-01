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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Confirman nueva cifra de muertos tras accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

Confirman nueva cifra de muertos tras accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté

Según información preliminar de las autoridades, uno de los cuerpos se encuentra incinerado al interior de un vehículo y el otro en la carretera.

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