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Blu Radio  / Nación  / ELN juega un papel clave en el control territorial: investigadora por minería ilegal en la Amazonía

ELN juega un papel clave en el control territorial: investigadora por minería ilegal en la Amazonía

Janeth Valdivieso, investigadora y coordinadora editorial del proyecto, advirtió en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que materiales como el coltán, el estaño y el niobio están en el centro de una disputa geoestratégica controlada por grupos armados ilegales.

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