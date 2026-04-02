En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Labios y personalidad: la tendencia que redefine la experiencia del maquillaje actual

Labios y personalidad: la tendencia que redefine la experiencia del maquillaje actual

La belleza evoluciona hacia la personalización, donde los labios se convierten en una herramienta clave para expresar estilo, emociones y autenticidad en cada look.

Publicidad

Publicidad

Publicidad