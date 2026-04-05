Caribeña Día, resultado sorteo domingo 5 de abril de 2026

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El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla han hecho que miles de apostadores revisen a diario los resultados con la expectativa de ganar.
Para este domingo 5 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el 9846 - 0 Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.
El Caribeña Día se juega de manera regular durante la semana, lo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día de su apuesta:
Tras cada sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en canales autorizados y puntos de venta, garantizando una consulta rápida y confiable.
Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Las principales modalidades son:
Estas opciones permiten aumentar las posibilidades de ganar, incluso si no se acierta el número completo.
Uno de los aspectos que favorece la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los valores de apuesta son:
Esto permite que cada jugador ajuste su inversión según su presupuesto.
El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a su dinámica práctica, sorteos frecuentes y reglas claras para el cobro de premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.