Caribeña Día, resultados sábado 4 de abril de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su trayectoria, la constancia de sus sorteos y su dinámica sencilla lo han convertido en una opción popular entre miles de apostadores que revisan los resultados a diario.



Resultado del chance Caribeña Día hoy

Para el sábado 4 de abril de 2026, el número ganador del Caribeña Día fue el 6651 - 5 Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

Resultados del sorteo:



Número ganador: 6651

Dos últimas cifras: 51

Tres últimas cifras: 651

La quinta: 5

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, permitiendo a los usuarios conocer el resultado el mismo día en que realizan su apuesta.



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Tras cada sorteo, los resultados suelen publicarse pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados, lo que garantiza una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias. El monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Modalidades principales:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten aumentar las probabilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo.



Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día cuenta con un rango de apuestas accesible, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada persona puede ajustar el valor de su apuesta según sus posibilidades.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos.



Documentación requerida:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Condiciones según el premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

En conclusión, el Caribeña Día continúa destacándose como una alternativa de juego práctica y accesible, con sorteos frecuentes, múltiples modalidades y un proceso claro para reclamar premios, lo que explica su alta preferencia entre los apostadores en el país.