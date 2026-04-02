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Iglesias del área metropolitana de Bucaramanga, listas para el Triduo Pascual

Las principales parroquias de Bucaramanga, Girón y su área metropolitana ya tienen definidas las actividades de Jueves Santo. La Policía desplegó un plan especial para garantizar seguridad durante las celebraciones.

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