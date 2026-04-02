Iglesias del área metropolitana de Bucaramanga, listas para el Triduo Pascual

Las iglesias del área metropolitana de Bucaramanga se preparan para vivir el Triduo Pascual con una amplia programación religiosa y un acompañamiento especial de las autoridades para garantizar la seguridad de los feligreses.

Para este Jueves Santo, uno de los momentos más significativos de la Semana Santa, se tiene prevista a las 12:00 del mediodía una peregrinación en la Basílica Menor Santuario Señor de los Milagros en Girón, uno de los templos más emblemáticos y concurridos de la región, donde se espera una alta participación de fieles que tradicionalmente acuden a este lugar para cumplir con los recorridos y actos litúrgicos propios de la fecha, cómo, recorrido de la guardia romana, la última cena, lavatorio de los pies y procesión.

La jornada continuará a las 2:00 de la tarde en la Iglesia San Laureano cerca a la Plaza cívica Luiz Cralos Galán, donde se desarrollarán actividades religiosas que hacen parte de la conmemoración de la Pasión de Cristo, así como la Parroquia San Juan Nepomuceno de Floridablanca.

Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, la programación se trasladará a la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, donde se celebrará la tradicional misa vespertina de la Cena del Señor, uno de los actos centrales del inicio del Triduo.



Seguridad durante Semana Santa en los templos y alrededores

Ante la alta afluencia de asistentes que se registra durante estos días, la Policía Metropolitana de Bucaramanga implementó un dispositivo especial de seguridad en cada uno de los templos y sus alrededores. El objetivo es garantizar el orden, prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento permanente durante las procesiones y ceremonias religiosas.



El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que habrá presencia de uniformados en puntos estratégicos, controles en zonas de mayor concentración y apoyo en movilidad para evitar congestiones.

"De manera permanente brindaremos seguridad en los sitios de alta afluencia en estos días santos, en viacrucis, dentro de las iglesias y en parques aledaños", dijo el oficial.

Asimismo, hizo un llamado especial a las familias para que mantengan una vigilancia constante sobre los niños, teniendo en cuenta que estos eventos congregan a miles de personas, lo que puede facilitar extravíos. Reiteró la importancia de mantenerlos siempre cerca y acudir de inmediato a las autoridades ante cualquier eventualidad.

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Las autoridades invitaron a la comunidad a vivir estas celebraciones con respeto, tranquilidad y responsabilidad, siguiendo las recomendaciones de seguridad para que la Semana Santa transcurra sin contratiempos en el área metropolitana.