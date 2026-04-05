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Blu Radio  / Mundo  / Maduro envía nuevo mensaje desde la cárcel este Domingo de Resurrección: "No gana la muerte"

Maduro envía nuevo mensaje desde la cárcel este Domingo de Resurrección: "No gana la muerte"

Detenidos desde enero, Maduro y su esposa enfrentan cargos en Nueva York mientras avanza el proceso judicial y se reconfigura el escenario político y diplomático entre Caracas y Washington.

Nicolás Maduro esposado tras su captura
Nicolás Maduro esposado tras su captura.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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