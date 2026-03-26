Lo que no se vio de la segunda audiencia contra Maduro en Nueva York, ¿qué viene ahora?

La segunda audiencia contra Nicolás Maduro en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York se realizó este jueves. Aunque públicamente se percibió como una diligencia sin grandes avances, lo que ocurrió puertas adentro revela un proceso mucho más complejo y determinante. Sin cámaras ni grabaciones, lo que se conoce proviene de testimonios de asistentes y periodistas, lo que ha permitido reconstruir detalles clave sobre el comportamiento del acusado y el rumbo del caso.

El abogado venezolano Nizar El Fakih, quien estuvo presente en la sala, explicó en Recap Blu que la audiencia giró en torno a dos puntos fundamentales: el financiamiento de la defensa de Maduro y su esposa, y el inicio del proceso de revelación de pruebas. Este último, conocido como “discovery”, es crucial porque definirá qué tan sólido es el expediente de la Fiscalía y si el caso avanzará hacia un juicio.

Uno de los aspectos más llamativos, según El Fakih, fue el cambio de actitud de Maduro frente a su primera comparecencia. A diferencia de enero, cuando intentó dar un discurso político, esta vez se mostró silencioso, disciplinado y atento a las instrucciones del juez.

“Es un Maduro que entiende que está preso”, afirmó el abogado, destacando un contraste que refleja la asimilación de su nueva realidad judicial.



Otro momento clave, aunque poco visible, fue cuando el juez dejó claro que en su corte no se reconocen títulos como “presidente” o “primera dama”. Tanto Maduro como Cilia Flores fueron tratados únicamente por sus nombres, una decisión que, más allá de lo simbólico, anticipa el tono del proceso: un juicio estrictamente penal donde no habrá espacio para investiduras políticas ni inmunidades implícitas.

Foto: Suministradas

En lo técnico, la defensa sufrió un revés importante. El intento de anular el proceso alegando violaciones al debido proceso fue rechazado por el juez, quien consideró que existen alternativas legales —como la defensa pública— sin necesidad de desestimar el caso. Sin embargo, el magistrado aún no ha definido cómo se financiará la representación legal, un punto que podría influir en el ritmo del proceso en las próximas semanas.

También se abordaron temas de salud, especialmente en el caso de Cilia Flores, cuyo equipo legal solicitó exámenes médicos urgentes por posibles afecciones cardíacas. Aunque no hay conclusiones definitivas, el tribunal accedió a realizar las evaluaciones, en línea con los protocolos del sistema judicial estadounidense para garantizar condiciones adecuadas a los acusados.

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De cara al futuro, el proceso entra en una fase decisiva. Una vez se establezcan los niveles de confidencialidad, la Fiscalía comenzará a revelar progresivamente las pruebas. Este punto es determinante, ya que, como explicó El Fakih, en muchos casos los acusados optan por declararse culpables o negociar acuerdos antes de llegar a juicio, especialmente si las evidencias son contundentes y podrían derivar en penas como cadena perpetua.



Maduro, flaco y silencioso

También en entrevista con Recap Blu, el dirigente opositor Omar González expresó que, más allá de lo jurídico, la imagen de Maduro sentado ante un juez en Estados Unidos tiene un fuerte significado político. A su juicio, se trata de un momento histórico en el que quien durante años ejerció el poder en Venezuela ahora enfrenta la justicia internacional. Sin embargo, advirtió que la situación en su país sigue siendo crítica, con una crisis humanitaria profunda y tensiones políticas que podrían escalar en paralelo al desarrollo del juicio.

"Obviamente, los venezolanos estamos agradecidos del presidente Trump, a diferencia de otros mandatarios que voltearon la cara frente a la violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, los muertos, los torturados, en fin", concluyó el opositor.