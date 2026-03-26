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Blu Radio  / Mundo  / Lo que no se vio de la segunda audiencia contra Maduro en Nueva York, ¿qué viene ahora?

Lo que no se vio de la segunda audiencia contra Maduro en Nueva York, ¿qué viene ahora?

El juez aclaró que en la Corte no se reconocen títulos como “presidente” o “primera dama”. Tanto Maduro como Cilia Flores fueron tratados únicamente por sus nombres.

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