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Blu Radio  / Mundo  / Así se presentó Maduro ante tribunal de Nueva York: "Flaco y sonriente"

Así se presentó Maduro ante tribunal de Nueva York: "Flaco y sonriente"

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tiene problemas cardíacos. El juez descarta desestimar el caso contra Maduro como pedían sus abogados.

Nicolás Maduro esposado tras su captura
Nicolás Maduro esposado tras su captura.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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