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Blu Radio  / Judicial  / A prisión Cristian Valencia por triple feminicidio contra su pareja e hijastras en Bogotá

A prisión Cristian Valencia por triple feminicidio contra su pareja e hijastras en Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el caso presenta antecedentes que evidenciarían un historial de violencia intrafamiliar previo al crimen.

Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio de madre y dos hijas en Bosa
Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio.
Foto: Redes sociales
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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