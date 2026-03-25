En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio de madre y dos hijas en Bosa, Bogotá

Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio de madre y dos hijas en Bosa, Bogotá

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se habrían ejecutado en un contexto de violencia basada en género contra su compañera sentimental y sus hijas.

Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio de madre y dos hijas en Bosa
Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio.
Foto: Redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad