Imputan a Cristian Valencia por triple feminicidio de madre y dos hijas en Bosa, Bogotá

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Cristian Camilo Valencia Hurtado por su presunta responsabilidad en el triple feminicidio de Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas Karen Penagos Granados, de 20 años, y una menor de 17 años, quienes fueron halladas sin vida tras una alerta recibida a la línea de emergencias 123 en la localidad de Bosa. El Hombre aceptó los cargos.

El lamentable hecho ocurrió en el barrio Atalayas, donde las autoridades confirmaron el triple feminicidio luego de ingresar a la vivienda y encontrar los cuerpos sin vida de la mujer y las dos jóvenes.

Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó los elementos que sustentan la imputación y detalló la forma en la que se habría perpetrado el crimen. Según indicó, el hoy imputado “procedió a agredir por arma cortopunzante a las tres, ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, particularmente en zonas vitales, las cuales le produjeron la muerte a las tres mujeres”.

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La representante del ente acusador también precisó que, hasta el momento, el intérvalo exacto de tiempo en el que ocurrieron las muertes no ha sido determinado con exactitud. En ese sentido, señaló que “es importante o es fundamental dejar la claridad de que la ventana de la muerte de las víctimas no se encuentra en este momento determinada por parte del temporal comprendido entre el viernes 20 de marzo del 2026, que es la última fecha en que se tiene noticias de las víctimas, y el día 24 de marzo del 2026, cuando son halladas por las autoridades y sus familiares”.



De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se habrían ejecutado en un contexto de violencia basada en género, relacionado con relaciones de poder y control ejercidas por el presunto agresor sobre su compañera sentimental. En su intervención, la fiscal señaló que “las agresiones se ejecutaron en un contexto de violencia basada en género, determinado por relaciones de poder, de dominación y control ejercidas por el agresor sobre su compañera sentimental, motivado por una celotipia, sentimientos de posesión y estereotipos de subordinación, extendiendo dicha violencia a las otras dos víctimas, quienes hacían parte de ese núcleo familiar”.

Asimismo, la funcionaria judicial enfatizó que la violencia no solo afectó directamente a la mujer sino que se extendió a sus hijas, quienes, según la investigación, también fueron víctimas del mismo contexto de agresión. En esa línea, indicó que “la exposición de las niñas o de las dos hijas de esta víctima a escenarios violentos contra su madre constituyen en sí mismo una forma de violencia, en tanto generan afectación psicológica y emocional y su desarrollo integral”.

Las víctimas, según la información conocida hasta el momento, eran la pareja sentimental del presunto agresor, con quien convivía desde hacía aproximadamente 10 años, y sus hijastras de 20 y 17 años de edad.

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El presunto agresor fue atendido en un hospital tras un intento de envenenarse y causarse daño, mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.