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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Monseñor Héctor Fabio Henao: "La política no puede convertirse en un escenario donde todo vale”

Monseñor Héctor Fabio Henao: "La política no puede convertirse en un escenario donde todo vale”

Para monseñor Henao, no todo es aceptable cuando está en juego la dignidad de las personas. “El que piensa distinto no es nuestro enemigo", dijo en diálogo con Blu Radio.

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