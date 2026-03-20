De La Espriella por rechazo a partidos: “No estoy reeditando a Rodolfo Hernández, soy coherente”

En medio del agitado panorama electoral en Colombia, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella reafirmó su postura como figura independiente y ajena al establecimiento político tradicional. Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el aspirante respondió a los cuestionamientos sobre su estrategia discursiva y negó estar replicando modelos políticos recientes como el de Rodolfo Hernández en 2022.

“No, yo no pretendo reeditar nada. Yo soy yo (...) no estoy reeditando nada, estoy siendo coherente”, afirmó De La Espriella, quien insistió en que su candidatura se sustenta en un movimiento ciudadano y no en estructuras políticas tradicionales.

Un discurso contra el establecimiento político

El candidato explicó que el tono crítico de sus recientes intervenciones responde a lo que considera una reacción del “establecimiento” frente a su crecimiento en las encuestas. Según indicó, su campaña no cuenta con el respaldo de grandes grupos económicos ni de partidos tradicionales.

“Es evidente que el establecimiento todo está contra mí, y por eso estoy en el lugar que estoy, por el fervor popular”, aseguró, destacando que su aspiración se ha consolidado gracias al respaldo ciudadano.



De La Espriella planteó una narrativa basada en la confrontación entre “los de siempre” y “los nunca”, una dicotomía que, según él, refleja el sentir de amplios sectores del país: “Esto es una batalla de los de siempre contra los nunca (...) los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”.

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¿Outsider o continuidad política?

Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue su condición de outsider. Aunque el candidato reconoce haber tenido contactos con figuras políticas, aseguró que no ha cedido a presiones ni ha aceptado alianzas que comprometan su independencia.

A muchos les he agradecido y les he explicado que esto no es política tradicional (...) yo no he cedido enfatizó.

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Asimismo, defendió su decisión de no aceptar respaldos condicionados por partidos políticos, argumentando que su proyecto busca transformar las prácticas tradicionales de la política colombiana.

El papel de José Manuel Restrepo

En cuanto a la elección de su fórmula vicepresidencial, De La Espriella defendió la designación de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, destacándolo como un perfil técnico y académico.

“José Manuel Restrepo es un técnico, es un académico (...) uno de los mejores hombres de su generación”, señaló, rechazando las críticas que lo vinculan con la política tradicional.

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El candidato hizo énfasis en la necesidad de conformar un gobierno basado en la meritocracia, con figuras preparadas para enfrentar los retos económicos y de seguridad que, según él, atraviesa el país.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Foto: Prensa Abelardo De La Espriella

Relación con figuras políticas y partidos

Aunque ha sido crítico de los partidos, De La Espriella aclaró que no rechaza la política en sí misma, sino lo que denomina “politiquería”. “Yo no estoy en contra de la política, estoy en contra de los malos políticos”, puntualizó, diferenciando entre líderes que considera íntegros y aquellos vinculados a prácticas cuestionables.

En ese contexto, expresó respeto por el expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “patriota”, y destacó que su competencia con otros candidatos, como Paloma Valencia, se desarrolla en un marco de respeto mutuo.

Paloma es una competidora, una contrincante, no una adversaria (...) yo nunca la voy a maltratar afirmó.

Estrategia electoral y panorama de segunda vuelta

Sobre el escenario electoral, el candidato se mostró confiado en llegar a una eventual segunda vuelta, donde prevé una convergencia con sectores afines. “Paloma y yo tendremos que encontrarnos en la segunda vuelta sí o sí”, indicó, descartando que la división actual favorezca a otros candidatos.

Además, reiteró que su eventual gobierno estaría abierto a sumar apoyos, siempre que no impliquen compromisos con prácticas tradicionales: “El que no ha sido cómplice (...) bienvenido, pero a mí no me van a poner rótulos”.



Propuesta de gobierno: independencia y transformación

Finalmente, De La Espriella insistió en que su principal propuesta es la independencia política y económica, con un enfoque en reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y fortalecer la seguridad: “Yo no tengo dueños distinto al pueblo colombiano (...) vine a cambiar la política de siempre”, sostuvo.

El candidato concluyó su intervención destacando que su aspiración no es solo ganar las elecciones, sino liderar una transformación profunda del país: “Aquí hay que hacer una contrarrevolución cultural, política, económica y social”.