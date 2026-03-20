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De La Espriella por rechazo a partidos: “No estoy reeditando a Rodolfo Hernández, soy coherente”

De La Espriella explicó que el tono crítico de sus recientes intervenciones responde a lo que considera una reacción del “establecimiento” frente a su crecimiento en las encuestas.

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