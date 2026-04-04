Mujer perdió la vida tras ser víctima de ataque de un hombre en una bomba de gasolina: esto se sabe

Un hecho de extrema violencia conmociona a la ciudad de Fort Myers tras el asesinato de una empleada de una estación de servicio Chevron, ubicada sobre Martin Luther King Jr. Boulevard.

El crimen, registrado por cámaras de seguridad del establecimiento, evidenció la brutalidad del ataque y se ha viralizado en redes sociales, generando rechazo e indignación entre la comunidad.

Según el reporte del Departamento de Policía de Fort Myers, el hecho se inició cuando un hombre fue visto golpeando un vehículo con un martillo en el parqueadero del lugar. La trabajadora, al notar la situación, salió a confrontarlo para exigirle que se retirara, momento en el que el agresor reaccionó violentamente y la atacó en repetidas ocasiones con la misma herramienta.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso fue identificado como Rolbert Joachin, de 40 años, quien fue capturado a cerca de una milla del lugar de los hechos. Tras su captura, fue trasladado a la cárcel del condado de Lee, donde enfrenta cargos por homicidio sin premeditación y daños a la propiedad.



Previamente, la Policía había emitido una alerta calificándolo como un individuo “armado y peligroso”. Pese a que algunos clientes intentaron auxiliar a la víctima, quien fue hallada gravemente herida y pidiendo ayuda, las lesiones resultaron fatales y su fallecimiento fue confirmado poco después.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades analizan los videos de seguridad para determinar si el detenido estaría relacionado con otros hechos violentos recientes en el sector de Hough Street.