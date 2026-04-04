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Blu Radio  / Mundo  / Mujer perdió la vida tras ser víctima de ataque de un hombre en una bomba de gasolina: esto se sabe

Mujer perdió la vida tras ser víctima de ataque de un hombre en una bomba de gasolina: esto se sabe

El hecho se inició cuando un hombre fue visto golpeando un vehículo con un martillo en el parqueadero del lugar. La trabajadora, al notar la situación, salió a confrontarlo para exigirle que se retirara.

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