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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La poderosa oración que debe hacer este Domingo de Resurrección para pedir fortaleza

La poderosa oración que debe hacer este Domingo de Resurrección para pedir fortaleza

Conozca el significado de esta fecha clave para los católicos y la plegaria especial con la que miles de creyentes celebran la vida, la luz y los nuevos comienzos.

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