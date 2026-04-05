La poderosa oración que debe hacer este Domingo de Resurrección para pedir fortaleza

El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, es la celebración más importante del calendario cristiano. Para los creyentes, este día representa la victoria de Jesucristo sobre la muerte y el fundamento de la fe católica: la promesa de vida eterna y la esperanza que renace incluso en los momentos más difíciles.

Este 5 de abril de 2026, miles de fieles en Colombia y el mundo conmemoran esta fecha con misas solemnes, actos litúrgicos y momentos de oración en familia. La jornada marca el final de la Semana Santa e inaugura el Tiempo Pascual, un periodo de 50 días que se extiende hasta Pentecostés y que se caracteriza por la alegría, los cantos y el regreso del “aleluya” en las celebraciones religiosas.



¿Qué pasa el Domingo de Resurrección?

El Domingo de Resurrección recuerda el momento en el que Jesús venció la muerte, un hecho que, según la tradición cristiana, está respaldado por el testimonio del sepulcro vacío y las apariciones a sus discípulos.

El origen de las palabras Jesús, Jesucristo y Cristo Foto: Meta IA, referencia

El Evangelio relata que María Magdalena llegó al sepulcro en la madrugada y encontró que la piedra había sido removida, dando aviso a los apóstoles. Este episodio es considerado uno de los más importantes de la historia cristiana, pues simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte.

Durante la misa de este día, uno de los símbolos centrales es el cirio pascual, una vela encendida que representa a Cristo como la luz del mundo. Este cirio permanece encendido durante todo el Tiempo Pascual como signo de esperanza y renovación.



¿Cómo se celebra el Domingo de Resurrección en el mundo?

Las celebraciones del Domingo de Resurrección varían según la región, pero todas coinciden en el mensaje de alegría y esperanza. En muchos lugares se realizan procesiones conocidas como “del encuentro”, en las que se simboliza la reunión entre la Virgen María y Jesús resucitado.



También existen tradiciones culturales como la búsqueda de dulces para los niños, inspirada en la figura del conejo de Pascua, una costumbre popular en varios países.

Más allá de estas prácticas, el eje central de la celebración sigue siendo la oración y el recogimiento espiritual, en los que los creyentes agradecen y renuevan su fe.



Oración poderosa para el Domingo de Resurrección 2026

En medio de esta fecha especial, una de las prácticas más comunes es elevar una plegaria para pedir fortaleza, esperanza y bendiciones. Esta es una de las oraciones que más comparten los fieles durante este día:

“Amado Dios, en este Domingo de Resurrección me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, fe y esperanza. Hoy celebramos el día más glorioso, el día en que la vida venció a la muerte, el día en que Jesús resucitó y nos recordó que tu amor tiene la última palabra.

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Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por el sacrificio de Jesús y por el milagro de su resurrección, que nos enseña que después de la oscuridad siempre llega la luz, que después del dolor siempre llega la esperanza y que ningún problema es más grande que tu poder.

Padre amado, hoy recordamos que la tumba quedó vacía y que con ese milagro nació una promesa eterna para nuestras vidas: la promesa de que contigo siempre hay un nuevo comienzo.

Señor, así como Jesús resucitó, te pido que también renueves mi vida. Resucita mi esperanza, fortalece mi fe y levanta mi corazón cuando se sienta cansado o preocupado.

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Padre amado, en este día santo quiero darte gracias por tu bondad, por tu compañía y por todas las bendiciones que cada día derramas sobre mi vida y sobre mi familia.

Te pido que este Domingo de Resurrección sea un día lleno de paz, de alegría y de esperanza. Que tu presencia llene mi corazón y que tu amor ilumine cada momento de este día.

Señor, bendice mi hogar, bendice a mi familia y bendice cada uno de nuestros caminos. Protégelos, cuídalos y acompáñalos en todo momento.

Padre amado, abre puertas de prosperidad, de bienestar y de nuevas oportunidades. Permite que nuestros esfuerzos den fruto y que podamos avanzar con fe hacia un futuro lleno de bendiciones.

Señor, así como hoy celebramos el milagro más grande, te pido que también derrames milagros en nuestra vida. Trae soluciones donde hay problemas, esperanza donde hay tristeza y alegría donde hoy hay preocupación.

Gracias, Dios, porque el mensaje de este día nos recuerda que tu amor siempre vence, que tu luz siempre regresa y que contigo siempre hay esperanza.

Hoy celebramos, hoy agradecemos y hoy confiamos en que grandes bendiciones están en camino. En el nombre de Jesús, Amén”.

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El Domingo de Resurrección no solo es una celebración religiosa, sino también una invitación a reflexionar sobre la vida, la fe y la capacidad de empezar de nuevo. Para los creyentes, este día simboliza que siempre hay una oportunidad para levantarse, incluso después de los momentos más difíciles.

En ese sentido, la oración se convierte en una herramienta clave para fortalecer el espíritu y encontrar consuelo, recordando que la esperanza, según la tradición cristiana, siempre tiene la última palabra.