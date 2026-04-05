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Blu Radio  / Mundo  / El mensaje del papa León XIV para este Domingo de Resurrección: un llamado a la paz

El mensaje del papa León XIV para este Domingo de Resurrección: un llamado a la paz

El pontífice impartió la bendición Urbi et Orbi ante miles en el Vaticano, convocó una vigilia por la paz y marcó un giro al evitar referencias directas a conflictos actuales.

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